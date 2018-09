Un caso di legionella all’ospedale di Abbiategrasso, ma la situazione si è risolta positivamente

Registrato al Cantù un caso di legionella

Alcune settimane fa l’ospedale Cantù di Abbiategrasso ha registrato un caso di legionella. Come spiega il servizio di Settegiorni in edicola da oggi, 14 settembre, il batterio della legionella non si trasmette da persona a persona ma inalando molecole d’acqua nebulizzata. Della polmonite da legionella si è tornato a parlare durante l’estate per i numerosi casi di Bresso, Cormano e nel Bresciano…