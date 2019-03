La tubercolosi è una malattia contagiosa che si trasmette per via aerea mediante un batterio, il Mycobacterium tuberculosis, e può avvenire tramite saliva, starnuto o colpo di tosse. Nonostante negli ultimi anni i casi siano in netto calo, a Sondrio uno studente si è ammalato mentre in Piemonte un 19enne è morto.

Un caso di tubercolosi a scuola a Sondrio

La malattia è stata diagnosticata a uno studente residente a Tirano che frequenta un istituto a Sondrio. La diagnosi è stata fatta il 14 di marzo all’ospedale di Sondalo dove il giovane è stato ricoverato. Il ragazzo sta bene, è seguito dai medici e sta seguendo un percorso di cura per superare la tubercolosi. La comunicazione è giunta all’ATS della Montagna che ha provveduto a effettuare un’inchiesta epidemiologica richiesta in questi casi così da risalire alle persone con la quale il paziente è entrato in contatto in modo stretto. In particolare i membri della famiglia, i compagni di scuola, i docenti e il personale non docente sono stati controllati e sono stati sottoposti ad esami. Oggi, venerdì 22 marzo 2019, – fanno sapere dall’ATS – si avranno gli esiti.

Morto di TBC uno studente in Piemonte

Un altro caso di TBC si è verificato in Piemonte dove, qualche giorno dopo il ricovero all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino lo studente del Politecnico, appena 19anni, che aveva contratto la tubercolosi, è morto. Il ragazzo, originario dello Sri Lanka, aveva probabilmente contratto la malattia nel suo Paese. Come da prassi intanto sono stati avviati i controlli su coloro che sono entrati in un modo o nell’altro in contatto con il 19enne. Sono circa 250 le persone sottoposte a controllo e dall’Asl fanno sapere che per ora non sono emerse criticità.

Secondo decesso in pochi mesi

In Italia si tratta del secondo caso di morte per tubercolosi nel giro di pochi mesi: lo scorso ottobre era deceduta una dottoressa dell’ospedale San Paolo di Napoli. I casi di tubercolosi però sono in netto calo negli ultimi anni, anche se i dati statistici dicono che ogni ora in Europa vengono diagnosticati 30 casi.