Caso Vismara, le minoranze chiedono un Consiglio comunale urgente. Non si placa la bufera: dopo il caso della Comandate della Polizia Locale di Corbetta Lia Vismara, la Lega insieme agli altri partiti di minoranza (Lega, Pd e M5s) chiede la convocazione di una sessione immediata.

“Come Lega abbiamo firmato la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale urgente perché riteniamo che sia opportuno che il Sindaco riferisca all’intero Consiglio Comunale l’attuale situazione della Comandante Lia Vismara”, spiegano i consiglieri comunali padani. Vismara non è stata sospesa ed è al lavoro al comando, in attesa di sviluppi sull’indagine.

Caso Vismara, la posizione della Lega

“Il Consiglio Comunale non deve sostituirsi all’aula di un tribunale, non è e non sarà compito nostro svolgere il processo alla Comandate, che fino alla sentenza definitiva di un giudice è innocente, ma riteniamo che sia opportuno e necessario portare l’argomento in Consiglio Comunale per poter cercare di chiarire al meglio la posizione della Comandante”, concludono Grittini e Noè.

