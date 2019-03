Cassinetta, le fortissime raffiche di vento di ieri sera fanno crollare un albero sul tetto della scuola materna. Intervengono i vigili del fuoco.

Cassinetta, le fortissime raffiche di vento che si sono abbattute su tutto l'Abbiatense nella serata di lunedì 25 marzo hanno causato danni. In particolare, un albero ha ceduto ed è crollato sul tetto della scuola materna. Sul posto, assieme al sindaco Michele Bona, sono intervenuti i vigili del fuoco. Nell'edificio, data l'ora, non c'era naturalmente nessuno. Una fortuna dunque che quantomeno il maltempo non abbia imperversato quando gli alunni erano in classe. Ancora da quantificare i danni alla struttura, così come è da valutare l'agibilità della stessa.