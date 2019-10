Cassinetta: la visita del campione del mondo di nuoto paralimpico Simone Barlaam agli alunni della “sua” scuola primaria. (foto: Antonia Di Roma via facebook)

Cassinetta, Barlaam torna alle “sue” elementari

E’ tornato da campione del mondo nella scuola che lo ha visto crescere: Simone Barlaam nella mattinata di venerdì 27 settembre ha fatto visita alla primaria di Cassinetta di Lugagnano per reincontrare le maestre, il personale scolastico e confrontarsi con i bambini che lo hanno accolto da eroe con tanto di manifesti e cartelloni colorati. E lui ha ricambiato potendo mostrare con orgoglio tutte le medaglie recentemente conquistate ai campionati mondiali di nuoto paralimpico tenutisi a Londra. Una bella occasione per raccontare ai ragazzi una vicenda umana e sportiva esemplare. “Grande entusiasmo dei bambini e grande emozione delle maestre. Grazie Simone per la bellissima sorpresa! Ti aspettiamo dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 con tante altre medaglie”, è stato il commento affidato ai social dalle insegnanti.

Il 19enne atleta della Polha Varese ha conquistato ben cinque ori conditi da due record del mondo ( 100 stile libero, 100 dorso, 100 delfino, 50 stile libero, staffetta 4X100 stile libero) e un argento (staffetta 4X100 mista Pt.34), trascinando l'Italia sino alla vetta del medagliere assoluto.