Cassonetto in fiamme all’interno di una ditta a Legnano.

Cassonetto in fiamme, paura a Mazzafame

All’inizio si pensava a un grosso incendio, alla fine a bruciare era un cassonetto. E’ quanto successo la sera di ieri, lunedì 18 febbraio 2019, intorno alle 22 in via Ciro Menotti, nel quartiere Mazzafame di Legnano. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Legnano, i carabinieri e un’ambulanza. Alla fine si è accertato che a bruciare era un cassonetto della spazzatura all’interno di un deposito di attrezzature di un’impresa edile. L’accaduto è stato accidentale. Non vi sono stati danni alle cose o persone ma unicamente al cassone.



