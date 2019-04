Castano Primo dà l’addio a Suor Emma, venuta a mancare stamani, venerdì 12 aprile 2019, a 87 anni.

Castano Primo unita nel dolore

Una vita passata tra l’oratorio e l’Ente Morale della città: sempre al servizio dei più giovani. Così, in queste ore, in tanti ricordano Suor Emma, venuta a mancare stamattina – venerdì 12 aprile 2019 – a 87 anni, a seguito di un arresto cardiaco mentre si trovava in ospedale, dove era stata ricoverata da qualche giorno.

Il ricordo dei castanesi e del sindaco

Oggi in molti la ricordano come un vero pilastro della scuola materna Ente Morale e come una donna altruista. La ricorda anche il sindaco Giuseppe Pignatiello, che scrive: “Buon viaggio Suor Emma, che il tuo cammino sia sempre pieno di luce. Grazie, con tutto il cuore, per tutto ciò che hai dato e fatto a Castano Primo per i nostri giovani. La Città avrà sempre un luogo nel suo cuore che ti ricorderà per sempre”.

Ancora non è stata resa nota la data dei funerali.

