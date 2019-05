Perquisita la sede della società partecipata Castellanza Servizi e Patrimonio. La Guardia di Finanza starebbe indagando per peculato.

Castellanza Servizi e Patrimonio, indagini in corso

Sono arrivati martedì, diretti verso gli uffici e la documentazione. Gli agenti della Guardia di Finanza hanno acceso i riflettori sulla società partecipata dal Comune che si occupa, in città, dei servizi cimiteriali, il patrimonio immobiliare del Comune e la farmacia comunale di San Giulio. La notizia della perquisizione è stata confermata dal sindaco Mirella Cerini, che ha rinviato ogni commento a quando leggerà le carte del Tribunale. A quanto trapela, le fiamme gialle avrebbero raccolto materiale per cercar conferma di un’accusa per peculato rivolta, pare, a due persone.

