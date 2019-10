Catturato latitante che si nascondeva a Castellanza. L’operazione è stata portata a termine dai Carabinieri.

Nelle scorse ore i Carabinieri di Castellanza, dopo un prolungato servizio di pedinamento ed osservazione, hanno arrestato un 45enne albanese pluripregiudicato. L’uomo da diverso tempo risultava colpito da un ordine di cattura emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Milano-Ufficio esecuzione penale, dovendo espiare una pena residua di 8 anni e due mesi di reclusine e una multa di 234 mila euro per un provvedimento definitivo per sfruttamento della prostituzione e ricettazione, reati commessi nei primi anni 2000 a Milano e Castellanza. I Carabinieri di Castellanza erano sulle tracce del 45enne da qualche settimana, da quando durante un normale servizio di pattuglia avevano notato delle vetture sospette aggirarsi nei pressi dell’abitazione dell’uomo rimasta chiusa per diversi mesi e poi improvvisamente tornata ad essere abitata. Dopo lunghi e ripetitivi appostamenti i militari sono riusciti a bloccare l’uomo mentre andava a fare colazione in un bar. Arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato alla Casa Circondariale di Busto Arsizio.

E’ il secondo in pochi giorni

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Castellanza avevano arrestato anche un altro soggetto colpito anche lui da mandato di cattura il quale doveva scontare una pena di poco meno di 8 anni per traffico internazionale di stupefacenti.