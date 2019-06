Cavalli denutriti costretti a partecipare al concorso ippico Brianteo a Lentate sul Seveso.

Il 9 giugno scorso sono state postate su Facebook le foto di due cavalli gravemente denutriti, montati da due ragazze e pronti per partecipare a un concorso al Centro Ippico Brianteo a Lentate sul Seveso. Fortunatamente la giuria non ne ha però permesso la partenza ed è ​seguita ​una denuncia alla Procura Federale. Immediata la polemica sui social portata avanti soprattutto dal Progetto Islander. In prima linea Nicole Berlusconi, fondatrice e presidente del Progetto nonché nipote di Silvio Berlusconi. I cavalli finiti nel ciclone provengono dal Centro Ippico Seprio ASD di Gornate Olona, affiliato Fise e gestito da Luca Minorini istruttore Fise. Le successive segnalazioni hanno portato alla luce la difficile situazione del maneggio che già in passato ha presentato in concorso cavalli in stato di denutrizione. Dopo un’indagine approfondita da parte del Progetto Islander si è venuti a conoscenza della presenza di di circa un centinaio di cavalli al Seprio ASD di cui più della metà in evidente stato di estrema magrezza.

Le condizioni degli animali

​Le continue ​segnalazioni ​pervenute a Progetto Islander, tutte ​corredate da immagini che attestano la situazione gravissima in cui versano i cavalli. Da quanto è emerso dalle segnalazioni, sembrerebbe che i cavalli nelle condizioni peggiori siano stati tenuti chiusi dentro a un capannone senza acqua e lasciati morire. Sembra addirittura che ci siano carcasse di cavalli e asini seppelliti all’interno della struttura, che vengano utilizzati farmaci per coprire le zoppie e anche tranquillanti e altri farmaci per indurre i cavalli a performance che altrimenti non sarebbero in grado di sostenere. In oltre sembra che i cavalli, molti dei quali anziani utilizzati per la scuola, vengano maltrattati per farli lavorare in condizioni non compatibili con la loro natura.

Le parole di Nicole Berlusconi