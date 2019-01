Cavalli imbizzarriti al corteo di Saronno: grave un 30enne

Cavalli imbizzarriti al corteo della sagra di Sant’Antonio a Saronno. L’uomo che ha cercato di fermarli, di 30 anni, è rimasto ferito.

Paura a Saronno poco dopo le 16.30. Due cavalli del corteo storico per la Sagra di Sant’Antonio, si sono imbizzarriti e il carro ha iniziato andare a tutta velocità nel corteo, tra Corso Italia e via San Giuseppe. Era uno degli ultimi carri con a bordo alcune donne e ragazze figuranti. Un uomo è rimasto ferito – mentre cercava di fermare gli animali – ed è stato immediatamente soccorso dalla Croce Rossa di Saronno. Era comunque cosciente, ma con difficoltà a respirare e comprensibilmente spaventato. Sul posto per i rilevamenti del caso anche gli agenti di Polizia Locale di Saronno.

Tensioni durante la sagra

Durante il pomeriggio c’erano state anche tensioni con i militanti di Centopercentoanimalisti al corteo della sagra di Sant’Antonio a Saronno. Hanno fatto sapere che protestano contro l’immagine degli animali sfruttati, contraria anche allo spirito di Sant’Antonio che era vegano e amava tutti gli animali.