I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri a Solbiate Olona per salvare un cavallo intrappolato in una buca.

Cavallo intrappolato, arriva la gru

È servita una gru, ieri intorno alle 16.30, per salvare un cavallo intrappilato in una buca all’interno di una proprietà privata di via Battisti. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un’autogru e gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale). Hanno imbracato l’animale e lo hanno recuperato mediate l’autogru. Le operazioni, durate oltre tre ore, sono state sovrintese da un veterinario presente in loco. Il quadrupede sano e salvo è stato riaffidato al proprietario.