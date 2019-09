“C’è un incidente con feriti”: questo quanto detto da un uomo di 35 anni nei giorni scorsi alla Polizia locale di Castano Primo. Un’allerta che però si è rivelata infondata e che ha messo l’uomo nei guai.

“C’è un incidente con feriti”: la segnalazione alla Polizia locale

Nelle scorse settimane, un 35enne di origine marocchina già noto alle forze dell’ordine aveva richiesto l’intervento degli agenti di Polizia locale di Castano Primo, mentre erano impegnati in un altro servizio, segnalando un incidente con feriti.

La scoperta degli agenti e la denuncia

Giunti sul posto, i poliziotti locali però hanno scoperto che non c’era alcun sinistro, così come non c’erano feriti. Il 35enne è stato così denunciato per procurato allarme presso il Tribunale di Busto Arsizio. Ora rischia l’arresto fino a sei mesi o un’ammenda fino a 516 euro.

