Un cedimento stradale proprio in prossimità della fermata dello scuolabus di via Legnano

Subito riparato il cedimento stradale davanti alle scuole

Una voragine proprio in prossimità della fermata dello scuolabus davanti all’ingresso della scuola elementare di via di Dio. Una situazione che poteva mettere a rischio l’incolumità dei bambini, ma anche delle mamme, all’ingresso e all’uscita delle scuole. La cosa è stata subito segnalata al vigile presente sul posto per coordinare il traffico all’uscita delle scuole.

Situazione risolta velocemente

Vista la pericolosità della buca e la posizione particolarmente delicata era necessario un intervento repentino. Nel giro di un giorno gli uffici comunali sono intervenuti per mettere in sicurezza il cedimento, in attesa di un intervento più definitivo.