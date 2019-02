Centauro cade dalla moto e questa prende fuoco: intervengono i pompieri.

Centauro cade dalla moto e questa prende fuoco

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 15 febbraio 2019, un centauro ha perso il controllo della sua moto mentre si trovava nei pressi del Comune di Cesate. Dopo la caduta a terra dell’uomo la sua motocicletta ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti prontamente i pompieri che hanno domato le fiamme. Fortunatamente l’uomo non è rimasto ferito. A raccontare a Settegiorni quello che è successo è stata la nostra lettrice Simona Galli. La donna ha soccorso il motociclista e chiamato il 112. Simona ci ha raccontato “Io abito in zona, appena ho visto il fumo e sono corsa subito. E’ scivolato a bassa velocità e la moto ha preso fuoco. Lui non si è fatto niente a parte una piccola contusione alla mano. Io ho chiamato il 112 e i pompieri sono arrivati dopo dieci minuti”.