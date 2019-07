Centauro sbalzato fuori dalla carreggiata dopo un sinistro stradale.

Ieri, lunedì 8 luglio, intorno alle 19.30, i Vigili del fuoco della sede di Varese sono intervenuti nel comune di Gazzada Schianno sulla SP 57 per incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento un’autovettura e una moto si sono scontrate, nell’urto il centauro è stato sbalzato fuori dalla carreggiata. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.