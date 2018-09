Centro di Saronno tra fogna rotta e topi: succede in via Filippo Reina.

La fogna di via Filippo Reina è rotta. A segnalarlo è Alberto Paleardi, ex presidente della Commissione Lura, che è andato di persona a fare un sopralluogo. “Da qualche giorno in questa zona si sentiva un odore nauseabondo – ha commentato – Il Lura in secca ha permesso di vedere che si è rotta la fognatura che scarica direttamente nel corso d’acqua, dove i ratti hanno trovato casa. Basta affacciarsi sul ponticello per vedere i topi che scondinzolano nel letto del Lura. E siamo in pieno centro cittadino. Tra l’altro oltre a questo, quando piove spesso le cantine delle attività vicine si allagano causando non pochi problemi. Ritengo che sia necessario un intervento del Comune per risolvere il problema”.