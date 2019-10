Cerca di buttarsi dal cavalcavia dell’A9: salvato dalle Forze dell’odine li aggredisce. Per il 45enne, un Agente e un Carabiniere è stato necessario il trasferimento al Pronto Soccorso.

Sabato 6 ottobre la Polizia Locale insieme ai Carabinieri del Norm hanno salvato un 45enne che cercava di suicidarsi buttandosi dal cavalcavia dell’autostrada A9 a Passirana. La chiamata al Ponto Intervento è arrivata intorno alle 14.30 e segnalava una persona con intenti suicidi. Immediatamente l’equipaggio composto da due Agenti Scelti si è attivato raggiungendo la località segnalata. I due hanno accertato con l’uomo si era prima gettato da un’auto in corsa poi, se pur ferito, si era diretto a piedi al cavalcavia autostradale dell’A9. Gli agenti sono riusciti a intercettare l’uomo che cercava di scavalcare a recinzione del ponte per tentare il suicidio buttandosi nell’autostrada sottostante. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri del NORM di Rho.

L’aggressione

Il 45enne, di corporatura robusta, ha cominciato a sferrare calci e pugni alle Forze dell’ordine, scatenando una violentissima colluttazione. A dare manforte è arrivato quindi un altro Agente Scelto della Polizia Locale. Nell’azione di bloccaggio, l’aggressore ha tentato di impossessarsi della pistola dell’Agente appena intervenuto cercando di estrarla dalla fondina: l’uomo non è riuscito a prendere la pistola a causa del blocco di sicurezza della dotazione individuale e dell’intervento di un altro Agente, che ha preso a morsi la mano dell’uomo in un estremo tentativo di difesa, nonché dell’azione fisica di un Carabiniere. Solo con il rinforzo dell’altro componente della pattuglia dei militari si è riuscito ad ammanettare il soggetto e renderlo inoffensivo. L’uomo, senza precedenti penali, è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rho e sottoposto Trattamento Sanitario Obbligatorio. Anche per un Agente e un Carabiniere è stato necessario il trasferimento al Pronto Soccorso.

Il commento del Sindaco di Rho Pietro Romano