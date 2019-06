E’ successo ieri notte a Olgiate Olona: un 40enne di Gorla cerca di investire il compagno della sua ex convivente dopo una lite, i carabinieri lo arrestano.

Cerca di investire il compagno della ex, arrestato

La lite in strada, insulti, la colluttazione e il tentativo di investire il compagno della ex. Carabinieri al lavoro ieri notte a Castellanza. A contattare il 112 chiedendo l’intervento dei militari un 40enne di Olgiate Olona, coinvolto in una violenta lite con l’ex convivente della sua compagna, pregiudicato. I due si sarebbero scontrati in strada poi l’ex, allontanandosi a bordo della sua auto, ha cercato di investire il rivale in amore che è riuscito però a spostarsi in tempo. Dopo il tentativo di investimento, una seconda lite sedata però dai carabinieri.

Militari aggrediti

Al loro arrivo sul posto, i carabinieri hanno cercato di dividere i due. Riportata la calma, mentre li portavano in caserma, l’aspirante investitore ha iniziato a resistere, cercando di divincolarsi e di colpire gli uomini in divisa che non hanno potuto fare altro che immobilizzarlo. Durante questa fase, uno dei carabinieri è stato colpito, riportando una lieve escoriazione all’avambraccio sinistro medicata al Pronto Soccorso di Castellanza.

Processo per direttissima

L’aggressore, che nella lite col compagno della ex ha riportato una lieve lesione alla testa è stato quindi arrestato e si trova ora ai domiciliari in attesa del processo per direttissima, che si terrà domattina.

LEGGI ANCHE: Va dalla fidanzata mascherato: arrestato stalker a Olgiate Olona