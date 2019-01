Nicolò Savarino è stato ricordato oggi a Milano. Il sindaco Giuseppe Sala, ha espresso vicinanza alla famiglia presente alla cerimonia, stamattina durante la commemorazione in ricordo dell’agente di Polizia.

Sala ha giudicato “troppo indulgente” la pena comminata al conducente del Suv assassino.

“Provo amarezza nel vedere che, per un omicidio del genere, il colpevole in 5 anni se la cavi”, ha osservato il primo cittadino. “La città – ha aggiunto – è costernata per la brevità della pena. Ritengo si dovrebbero rivedere i meccanismi che prevedono la possibilità di condanne così brevi per crimini tanto gravi”.