Cervo attraversa la Monza Saronno: inevitabile l’impatto con una moto. Gravemente feriti marito e moglie che erano sulla due ruote. Il cervo, che era stato avvistato questa mattina a Cesano insieme ad un altro esemplare, non ce l’ha fatta.

Cervo attraversa la Monza Saronno: violento impatto con una moto

Un uomo e una donna, marito e moglie, sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Monza Saronno, in territorio di Bovisio Masciago, in via Sant’Aquilino. L’uomo, 70 anni, e la donna 66enne, si trovavano in sella ad uno scooterone quando un cervo ha improvvisamente attraversato la strada.

Si tratterebbe dello stesso cervo avvistato questa mattina in pieno centro a Cesano Maderno.

L’animale, poche ore prima, era sfuggito agli agenti della Polizia provinciale che lo stavano seguendo per poterlo recuperare e affidare alle cure del veterinario. Purtroppo però, raggiunta la strada provinciale, l’animale si è buttato fuori all’improvviso. L’impatto con il motociclo è stato inevitabile. Coinvolta, marginalmente anche un’altra vettura.

