Cervo avvistato lungo il Sempione a San Vittore Olona e Legnano.

Cervo sul Sempione

Un inizio di mattinata decisamente curioso a San Vittore Olona e Legnano. Il motivo? Un cervo avvistato mentre correva nientemeno che lungo la Statale del Sempione. E’ stato osservato prima da una donna che si trovava alla fermata del bus che è, come ci ha confermato poco fa, si è trovata di fronte a quell’animale che, sgambettando come se nulla fosse, si è poi diretto verso via Europa, nella zona del municipio.

E’ stato avvistato da altri passanti e automobilisti che l’hanno notato mentre correva nel territorio di Legnano. E la domanda che si sono fatti è sempre la stessa? Da dove arrivava l’animale? Al momento non si sa, non è escluso che possa arrivare dal Parco del Roccolo (che abbraccia anche i Comuni di Canegrate, Parabiago, Nerviano e Busto Garolfo) oppure dal Parco dei Mughetti di cui fanno parte Cerro Maggiore e Cantalupo; o magari è fuggito da qualche allevamento o mezzo in transito.

Al momento non si sa nulla nemmeno su che fine abbia fatto il quattro zampe: se è stato recuperato da qualcuno o se ha continuato altrove la sua corsa.

