Ieri sera un uomo di 47 anni residente a Rho con la compagna è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della donna.

Chiede aiuto al centro antiviolenza: arrestato il compagno

Era dal 2015 che una donna di Rho di 47 anni, disoccupata, subiva maltrattamenti e prevaricazioni fisiche e psichiche dal compagno ma non lo aveva mai denunciato. Ieri sera, introno alle 20, finalmente la chiamata al Centro Antiviolenza “Hara” per chiedere aiuto dopo l’ennesimo litigio violento con P. V. classe ’73 disoccupato e pregiudicato. Immediato il conseguente intervento dei Carabinieri che giunti sul luogo hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione legato all’abuso di alcol. Bloccato è stato arrestato e condotto nel carcere San Vittore di Milano.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE