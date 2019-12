Chiesa di Legnano in lutto per la scomparsa di don Luigi Poretti

Chiesa di Legnano in lutto: è morto don Luigi Poretti.

Il sacerdote si è spento nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 dicembre, all’età di 73 anni. Nato a Tradate nel 1946, ordinato nel 1970, dal 1993 al 2016 è stato parroco a San Paolo. Un parroco amatissimo per la sua capacità di parlare alla gente, di entrare in empatia con le persone, anche rompendo gli schemi tradizionali. Don Luigi – ricorda la Chiesa cittadina in una nota – “ha portato nella periferia legnanese un nuovo modo di essere vicino alla gente”. E’ stato il primo cappellano di contrada a sfilare al Palio, portando per le strade, con orgoglio, la tavola di San Bernardino. Attualmente era incaricato incaricato diocesano per la Pastorale dei fedeli sordi. La data e il luogo dei funerali sono ancora da definire.

Il saluto della sua contrada: “Ciao don, a te la pace e la luce eterna!”

“La Contrada San Bernardino apprende sbigottita ed incredula la notizia della scomparsa di don Luigi Poretti, parroco di San Paolo e Cappellano di Contrada dal 1993 al 2016. Simpatico, estroverso e grande comunicatore è stato capace di attrarre la gente come pochi altri. Nei cuori dei contradaioli di San Bernardino rimarrà per sempre impressa la sua immagine con la tavoletta del Santo mostrata alla folla durante la sfilata del Palio, alla quale lui stesso ha voluto partecipare, rompendo molti schemi, con un coraggio ed un orgoglio pari alla grande fede. Tutto il mondo del Palio si ricorderà delle sue prediche infervorate e originali durante le nostre Cerimonie della Promessa sul sagrato della Chiesetta di San Bernardino. E’ stato un prete capace di entrare nel cuore della gente e nel tessuto sociale della Contrada e della Parrocchia. Per tanti è stato amico, per tanti il confessore, per tanti il prete che li ha sposati, per tutti un grande uomo. Ha sofferto e gioito per le sorti della Contrada come tutti noi, era uno di noi. La Reggenza, il Consiglio e i Contradaioli tutti di San Bernardino esprimono il più grande dolore e la più grande partecipazione al lutto che ha colpito i familiari, la Parrocchia San Paolo e l’intera Chiesa Legnanese. Il suo ricordo rimarrà indelebile nei cuori e nella mente di tutti noi Ciao Don Luigi, a te la pace e la luce eterna!”.

