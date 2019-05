Risolta senza conseguenze la disavventura di una mamma e la sua bimba, chiusa da sola in casa a Saronno.

Bimba chiusa in casa, arrivano i pompieri

Un attimo di distrazione e la porta che si chiude alle spalle della mamma, separandola dalla bimba di due anni rimasta chiusa in casa, da sola. E’ successo lunedì intorno alle 18.30 in zona Cascina Colombara a Saronno. La mamma ha subito chiamato i Vigili del Fuoco, chiedendo loro aiuto per aprire la porta di casa e permetterle così di riabbracciare la bimba. Arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco hanno studiato la situazione per entrare nell’abitazione riducendo al minimo i danni: hanno quindi sfondato una piccola finestra guadagnando l’accesso nella casa e riaprendo la porta principale.

LEGGI ANCHE: Trovato morto nella sua casa, non rispondeva ai vicini FOTO