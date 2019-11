Chiusa la Statale 336 all’altezza di Buscate per un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 21 novembre.

Incidente all’altezza di Buscate

Un incidente all’interno della galleria “San Giorgio” la carreggiata per Magenta lungo la statale 336 in direzione della diramazione per l’aeroporto di Milano Malpensa, è temporaneamente chiusa al traffico in prossimità di Buscate. Il traffico in direzione sud è provvisoriamente indirizzato in uscita allo svincolo di Cuggiono. Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per l’accertamento della dinamica e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza in tempi brevi.

LEGGI ANCHE: Incidente a catena in via Aldo Moro a Fagnano, auto distrutte FOTO

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE