Chiusa nell’ascensore, disavventura per una donna. Poi nella notte incidenti e malori.

Chiusa nell’ascensore, arrivano ambulanza e pompieri

Serata movimentata a Cusago, quando una persona è rimasta chiusa nell’ascensore e sono dovuti intervenire pompieri e ambulanza per salvarla. E’ accaduto intorno alle 21, in un esercizio pubblico di viale Europa. Una donna era infatti salita in ascensore, all’improvviso il guasto. E’ subito partita la richiesta di aiuto. Sul posto è arrivata in codice giallo l’ambulanza da Novate, insieme ai Vigili del fuoco. Loro a liberare la donna, che non ha necessitato il trasporto in ospedale.

Persone colte da malore

Malore a Rho. A non sentirsi bene è stata una ragazza di 19 anni che si trovava in via Pindemonte. Chi l’ha vista ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata l’ambulanza di RhoSoccorso che l’ha trasportata, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

Ambulanza in azione anche a Saronno: il malore è quello che ha colpito un 47enne che si trovava nella stazione cittadina: il 118, arrivato in codice giallo, l’ha trasportato in verde all’ospedale di Saronno.

Una 36enne è stata invece soccorsa, sempre a causa di un malore, a Lainate: si trovava in un esercizio pubblico di via Rho. Per lei nessun ricovero, ma solo le prime cure dei soccorritori della Misericordia Arese.

Disavventura a Saronno per un uomo caduto dalle scale. Erano circa le 21.45 quando il 34enne, che si trovava all’interno di un esercizio pubblico di via Primo Maggio, è scivolato mentre stava scendendo degli scalini. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno: per fortuna nessuna ferita seria e nessun trasporto in ospedale.

Schianto tra auto, due incidenti

Incidente in autostrada, nel tratto di Fiera Milano-inizio A4 zona Rho: cinque le persone rimaste ferite. Erano circa le 22.30 quando due auto si sono scontrate. Sono intervenute due ambulanza, tra cui quella di RhoSoccorso.Cinque le persone portate in ospedale in codice verde: tre ragazzi (di 16, 18 e 19 anni), una 29enne e una 51enne.

Maxi incidente nella notte a Caronno Pertusella, più di due i veicoli rimasti coinvolti, tre i feriti. E’ accaduto lungo la Ss233, intorno alle 5. Sul posto sono arrivate tre ambulanze (Azzurra Caronno, Croce Viola Cesate e Croce Rossa di Gallarate) che hanno trasportato, in codice giallo, i feriti negli ospedali: si trattava di due uomini, uno di 40 e l’altro di 45 anni, e di una donna di 45.

