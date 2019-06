Chiusura dell’auto bloccata, bambino di 2 anni intrappolato in macchina sotto il sole. Un carabiniere spacca il vetro della vettura e lo mette in salvo prima che sia troppo tardi. E’ successo a Marmirolo, come riporta il GiornalediMantova.it.

Chiusura dell’auto bloccata, bambino di 2 anni resta intrappolato

Sembra una giornata come le altre nella tranquillità del mezzogiorno a Marmirolo, ma tutto precipita in pochi minuti. Una nonna va a prendere, come di consueto, il nipotino di due anni alla scuola materna di Marmirolo per portarlo a casa.

Tutto da copione. Ma qualcosa va storto. La nonna parcheggia l’auto in strada sotto il sole, scende per prelevare il piccolo, di soli due anni ma, complice la tecnologia, le portiere dell’auto si chiudono con le chiavi rimaste all’interno e alla signora non rimane altro da fare che cercare di consolare il nipotino e riflettere sul da farsi.

Nulla, il panico più totale, le chiavi sono all’interno, il cellulare anche. Il nipotino piange a dirotto e suda con una temperatura che all’interno dell’abitacolo si aggira attorno ai 40 gradi.

Passano i minuti. Il panico cresce e la signora cercando di tranquillizzare il nipotino chiede aiuto e qualcuno sente le sue grida ed allerta subito i soccorsi.

Salvato dai carabinieri

Fortunatamente una pattuglia dei Carabinieri di Marmirolo, subito allertata dalla Centrale Operativa di Mantova che ha compreso la situazione di pericolo, interviene pochi minuti dopo l’allarme.

Mentre uno dei due militari tentava di riportare alla calma l’anziana signora, ormai sopraffatta dal panico, l’altro militare si è avvicinato al vetro dell’auto mandandolo in frantumi e prelevando dall’interno il piccolo oramai stremato.

Il piccolo è stato poi visitato dal personale medico e dichiarato fuori pericolo proprio grazie all’intervento tempestivo dei militari.