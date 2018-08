Si ipotizza possa essere legata ai recenti fatti di cronaca.

Chiusura temporanea dello Small pub da parte dei Carabinieri

Il questore Marcello Cadorna ha ordinato la chiusura temporanea dell’esercizio di ristorazione Small pub, che si trova in via Patrioti Ossona al numero 12 a Ossona. I residenti raccontano che l’avviso di chiusura è stato affisso dai Carabinieri martedì 14 agosto. La chiusura è stata disposta in 10 giorni. Si ipotizza possa essere legata ai recenti fatti di cronaca che hanno visto aggredito un giovane lavoratore dell’attività da parte di balordi che hanno scatenato il tutto, dapprima, in strada. Il fatto risale a qualche settimana fa e in tal caso non si era esclusa la matrice omofobica.