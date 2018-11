Nella serata di sabato 10 novembre la Polizia Locale di Rho ha arrestato una coppia di ladri specializzati nel furto di orologi di altissimo livello.

“Ciao amico! Abbracciami” e poi li derubavano

Nella serata di sabato 10 novembre, durante un servizio predisposto per EICMA, gli Agenti della Polizia Locale hanno fermato per un controllo un’auto targata italiana con a bordo due Rom di nazionalità Rumena ma residenti a Madrid e Alicante. Durante il controllo della vettura questa risultava intestata ad un cittadino calabrese pregiudicato e con oltre 160 veicoli intestati come “prestanome” per soggetti pregiudicati o nomadi. Controllati anche i soggetti, risultavano colpiti da provvedimenti di rintraccio e cattura per numerosi reati contro il patrimonio commessi in varie regioni d’Italia, soprattutto in Toscana. Per queste ragioni, si è sospettato che i due si stessero appostando nelle vicinanze della stazione di Rho Fiera per tentare qualche colpo ai danni dei visitatori della mostra Eicma. L’intervento degli Agenti della Polizia Locale di Rho ne ha interrotto l’attività arrestandoli.

Ecco come operavano

Durante i controlli, la donna P.A. è risultata colpita da un ordine di cattura emesso dalla Procure di Firenze nel luglio 2018 mentre il giovane con lei M.D., classe 1999, è risultato colpito da provvedimento di rintraccio sempre da parte delle autorità toscane. Entrambi, ricercati per numerosi furti commessi in coppia, utilizzavano la “tecnica dell’abbraccio”: si fingevano amici dell’ignara vittima fermata in luoghi affollati e la abbracciavano. Così facendo sottraevano orologi, gioielli o portafogli.