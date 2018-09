DAIRAGO – Samuel Quaranta ha fatto cinquina… Arriva sulle strade di Dairago la quinta vittoria stagionale del forte Allievo del Pedale Senaghese.

Micidiale lo sprint piazzato da Quaranta sul rettilineo d’arrivo della quarantatreesima edizione della Coppa “Comune di Dairago”, ben organizzata dalla Unione Sportiva Dairaghese nella giornata di oggi.

Al termine dei dieci giri del circuito Dairago, Villa Cortese, Busto Garolfo, Dairago, il gruppo si è presentato compatto a disputarsi la vittoria in volata.

Con una progressione degna dei migliori sprinter, Samuel Quaranta ha guadagnato il centro della strada ed ha vinto con netto margine sul piemontese Luca Portigliatti e sul varesino Riccardo Nardi.

ORDINE DI ARRIVO

Samuel Quaranta (Pedale Senaghese, 79 km in 1h52’, media 42,231), Luca Portigliatti (Rostese Rodman), Riccardo Nardi (Velo Club Cassano Magnago 1992), Daniel Ippona (Us Biassono), Francesco Vighi (Pedale Pavese 1920), Davide Magro (Us Biassono), Alessandro Motta (Polisportiva Molinello Servetto), Leonardo Evangelista (Us Biassono), Emanuele Cacciatore (Sc Busto Garolfo), Tommaso Cordiani (Velo Club Sovico).