Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 febbraio, i soccorritori sono intervenuti quattro volte.

Ciclista 36enne investito all’alba

All’alba un 36enne è stato investito lungo la Sp 300 in prossimità di Lainate. L’uomo è stato soccorso dalla Croce Azzurra e trasportato all’ospedale Niguarda in codice giallo per accertamenti aggiuntivi. Alle 6.15 ad Abbiategrasso è stato investito anche un pedone in piazza Samek ad Abbiategrasso. La donna, una 81enne, è stata trasportata all’ospedale di Magenta per accertamenti.

Due malori

Alle 20.40 a Magenta, in via Dante, un 76enne è stato soccorso dalla Croce Bianca di Magenta per un malore e trasportato al nosocomio cittadino. Anche un 53enne, dopo un malore avvenuto alle 21.30 a Legnano in via Galvani, è stato soccorso dalla Croce Rossa di Legnano e portato all’ospedale legnanese.

