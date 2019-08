Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 agosto i soccorsi sono interventi più volte.

Ciclista 46enne investito a Origgio

Qualche minuto dopo l’1 un ciclista di 46 anni, mentre percorreva via Milani a Origgio, è stato investito da un’auto. Sul posto è intervenuta la Croce Azzurra di Caronno che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

Due incidenti contro ostacoli

In via Jucker a Legnano una 39enne è finita contro un ostacolo intono alle 21.50. A prestarle soccorso è intervenuta l’ambulanza di Arese che dopo i primi soccorsi sul posto ha trasportato la donna all’ospedale di Castellanza. Stessa sorte per un gruppo di giovani di 17 e 18 anni che qualche minuto dopo le 23 si sono finiti contro un ostacolo in via Gradisca a Tradate. Sul posto è intervenuta l’autolettiga di Varese che ha trasportato i feriti all’ospedale cittadino.