Ciclista caduto mentre si trovava lungo la Statale insieme al suo gruppo nella mattinata di ieri, domenica 3 marzo 2019: resta ancora in pericolo di vita.

Ciclista caduto: l’incidente

Era poco prima di mezzogiorno di ieri, domenica 3 marzo 2019, quando un ciclista di 66 anni, di Santo Stefano Ticino, è rimasto gravemente ferito a causa di una caduta, mentre si trovava a percorrere il territorio di Vanzaghello, lungo la Statale, insieme ad alcuni amici.

La dinamica

Un automobilista della zona del Varesotto, a bordo di una Citroen DS3 , stando alle prime ricostruzioni, avrebbe urtato accidentalmente un 76enne del gruppo, di Magenta. Il ciclista, cadendo, sarebbe così andato addosso al 66enne di Santo Stefano Ticino che avrebbe riportato il trauma cranico. Nella caduta sarebbe rimasto coinvolto anche un terzo ciclista, che per fortuna è rimasto solo lievemente ferito ed è stato portato all’ospedale di Legnano in codice verde. Il 66enne, invece, era stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese in neurorianimazione.

