Ciclista colto da malore sull’alzaia del Naviglio Grande a Castelletto di Cuggiono.

Ciclista colto da malore, arriva l’elisoccorso

Stava pedalando in via Confetteria lungo il Naviglio Grande quando è stato colto da un malore. L’uomo, 72 anni, è finito a terra ed è stato soccorso da un’ambulanza della Croce azzurra di Buscate e dall’elisoccorso. Le condizioni del paziente sono apparse subito gravi, l’anziano era in arresto cardiaco ed è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele dov’è arrivato in condizioni critiche ed è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto anche la Polizia locale

Il grave malore è avvenuto poco dopo le 9.30 di martedì 31 luglio, giornata da bollino rosso per l’intenso calore. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale di Cuggiono, cui è spettato il compito di regolare il traffico per consentire le operazioni di soccorso.

