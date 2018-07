Paura per un ciclista a Robecchetto.

Ciclista cade dalla sua bici

E’ caduto dalla bici mentre era con un gruppo di amici: così un ciclista ha finito la mattinata al pronto soccorso. E’ quanto successo questa mattina in via Novara, a Robecchetto con Induno, zona che dalla frazione di Malvaglio va verso Cascina Padregnana. L’uomo, 51 anni, era in sella alla sua bicicletta. Poi, facendo tutto da solo, è finito a terra.

I soccorsi

Chi era con lui non ha perso tempo e ha lanciato l’allarme. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso da Milano e l’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio. Il ciclista è stato portato poi in ospedale, in codice giallo, con l’ambulanza.

