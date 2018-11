Malori e cadute: ambulanze all’opera. Ciclista travolta a Rescaldina nel tardo pomeriggio. Infortunio alla scuola di Paderno.

Ciclista investita

Ieri alle 19 in Via Montello a Rescaldina l’ambulanza del 118 è intervenuta per soccorrere una 51enne, ciclista investita mentre era in sella a una bicicletta. Fortunatamente nulla di grave. La donna è stata solo medicata sul posto. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri di Legnano subito intervenuti.

Malori e cadute

Momenti di apprensione ieri sera all’ora di cena in via 4 Giugno a Magenta. Un 81enne caduto al suolo è stato condotto in ospedale in codice giallo. Analogo copione in via Abbiategrasso alle 18.30. Protagonista una 83enne caduta in via Privata Cocini e medicata all’ospedale di Vigevano.

Sirene spiegate poco prima di mezzanotte a Cesano Boscone. Un 33enne si era sentito male in via Isonzo. Inizialmente si era temuto il peggio. Il ragazzo è stato trasportato al Policlinico in codice verde.

Un malessere ha colpito anche una 49enne in via Marconi a Saronno. Soccorsa alle 21. 30 è stata trasferita in autolettiga al pronto soccorso saronnese per gli accertamenti del caso. Pochi minuti prima i colleghi del 118 hanno trasportato all’ospedale di Sesto San Giovanni una 77enne che aveva accusato un malore in via Cesare.

Ambulanza alla scuola di Paderno

Alle 20.4o un’ambulanza è intervenuta alla scuola di via Manzoni a Paderno Dugnano per un infortunio di un 47enne condotto poi in codice verde al locale presidio ospedaliero.