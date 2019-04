Ciclista investita a Legnano all’angolo tra via Gorizia e via Cuzzi.

Ciclista investita

Paura mercoledì 24 aprile 2019 sulle strade della città del Carroccio. Erano passate da poco le 18 quando si è verificato un incidente in via Gorizia. Lo scontro, all’altezza dell’intersezione con via Cuzzi, ha coinvolto una Opel Corsa e una bicicletta. Ad avere la peggio naturalmente è stata la donna che si trovava in sella alla sue ruote, una 45enne.

Sul posto ambulanza e automedica

A soccorrerla è stata un’ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio, intervenuta in codice rosso. In supporto è arrivata anche l’automedica. Sul posto pure gli agenti della Polizia locale, cui è spettato il compito di effettuare i rilievi di rito e di gestire il traffico per consentire le operazioni di soccorso.

La corsa all’ospedale in codice giallo

La ciclista è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino in codice giallo.

