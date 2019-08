Ciclista investito a Legnano: è grave. Brutto incidente, intorno alle 9 di sabato 3 agosto a Legnano, lungo corso Sempione, in prossimità della rotatoria che lo collega a viale Cadorna.

Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, intervenuta sul posto, una persona, che circolava a bordo della sua bicicletta, è stata urtata da un’auto, finendo rovinosamente a terra. Le condizioni sono apparse subito critiche, tanto che la centrale del 112 ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Bianca e l’automedica.

Disagi al traffico

I soccorritori hanno stabilizzato la vittima sul posto, prima di trasferirla in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Legnano. E’ in prognosi riservata. Intanto la Polizia locale, oltre ai rilievi del caso, per stabilire dinamica ed eventuali responsabilità, ha dovuto gestire il traffico congestionato a seguito del sinistro che ha paralizzato la zona.