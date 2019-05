Ciclista investito a Marnate, l’incidente lungo la via De Gasperi intorno alle 15.30.

Ciclista investito, codice rosso

Stava probabilmente uscendo dal bosco in sella alla sua bici quando un’auto, una Fiat Seicento, l’ha travolto. Ambulanza e carabinieri sono intervenuti in via de Gasperi a Marnate in codice rosso, una zona già tristemente nota per il mercato dello spaccio ormai stanziatosi da anni tra quei boschi. A quanto appreso, le condizioni del ciclista, un 34enne, sarebbero gravi come è possibile immaginare dal tettuccio dell’auto fortemente piegato dall’impatto, che lo ha scaraventato per più di 20 metri.

A bordo della Fiat una ragazza di 20 anni che ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, l’automedica e i carabinieri che hanno chiuso la circolazione al traffico. Il ciclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano dove è stato ricoverato. La prognosi al momento rimane riservata.

