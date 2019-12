Ciclista investito a Rho: in codice rosso al San Raffaele.

Ciclista investito a Rho: ecco cosa è successo

Ieri sera, intorno alle 22.10, un cittadino straniero senza documenti è stato investito da un’auto in via Lainate a Rho all’altezza del civico 100. L’autista del veicolo si è fermato per prestare soccorso e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta l’ambulanza di Rho Soccorso e un’automatica. Le condizioni dell’uomo sono risultate subito gravi quindi si è deciso per il trasporto in codice rosso all’ospedale San Raffaele.

