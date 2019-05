Ciclista investito in via Manzoni a Robecchetto con Induno: è successo oggi, sabato 25 maggio 2019, intorno a mezzogiorno.

Ciclista investito in via Manzoni

Era circa mezzogiorno di oggi, sabato 25 maggio 2019, quando un ragazzo di 26 anni è stato investito mentre era in sella alla sua bici. Subito sono stati allertati i soccorsi, che hanno prestato le prime cure al giovane.

I soccorsi

Sul posto è giunta, in codice rosso, un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate; insieme ai soccorritori sono stati allertati anche gli agenti di Polizia locale di Robecchetto con Induno, che stanno effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il giovane, per fortuna, non è così grave com’era apparso in un primo momento ed è sempre stato cosciente.

