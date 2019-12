Drammatico incidente a Magenta poco prima delle 16: un ciclista è stato investito nella zona della stazione ferroviaria, in prossimità della rotonda che porta al sottopassaggio, e l’allarme è scattato in codice rosso, tanto che sul posto sta per arrivare anche l’elisoccorso.

Aggiornamento delle 17.45

Le condizioni del ferito, del quale non si conoscono ancora le generalità sono molto gravi: il ciclista è stato investito da un’auto e sbalzato in avanti di diversi metri. L’uomo ha riportato un grave politrauma e, soprattutto, al momento dell’arrivo dei soccorritori si trovava in arresto cardiocircolatorio. Il personale del 112 ha eseguito direttamente sulla strada le manovre di rianimazione avanzata, per poi trasportarlo d’urgenza al Niguarda

Ciclista investito

Il sinistro è avvenuto alle 15.44 in piazza Papa Giovanni XXIII. In base alle prime informazioni fornite dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza un ciclista è stato investito. Un impatto violentissimo tanto che l’allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale di Magenta, stanno arrivando due ambulanze e l’elisoccorso.

Seguiranno aggiornamenti

