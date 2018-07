Un ciclista investito da un camion alla rotonda di via Martiri di Marzabotto a Senago

Un ciclista è stato investito da un camion alla rotonda di via Martiri di Marzabotto a Senago intorno alle 10 di venerdì 27 luglio. L’uomo, di 49 anni, si sarebbe immesso contromano in rotonda e non avrebbe visto arrivare il mezzo a causa anche delle piante che impedivano una completa visuale. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 in codice rosso, ma fortunatamente le ferite sono risultate molto meno gravi del previsto. E’ stato trasportato in codice verde all’ospedale Sacco