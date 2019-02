Ciclista investito, è accaduto a Lainate.

Ciclista investito in via Pirelli

Era in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo via Pirelli a Lainate quando è stato colpito da un’auto. E’ accaduto verso le 19 nei pressi del casello autostradale di Lainate. Subito è scattato l’allarme ed è stata messa in moto la macchina dei soccorsi, sul posto è stata inviata un’ambulanza di Rho soccorso che ha trasferito il ciclista in codice giallo all’ospedale di Garbagnate. Sul luogo dell’incidente è stata inviata anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho, impegnati per i rilievi e per fare chiarezza sull’esatta dinamica dell’incidente.

