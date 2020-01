Ciclista di 20 anni investito mentre attraversa sulle strisce pedonali.

Stava attraversando in bicicletta sulle strisce pedonali in via Pace a Rho quando un 20enne è stato urtato da una Fiat Punto che viaggiava in direzione di Milano. Il giovane ciclista ha ricevuto le prime cure dagli operatori di Rho Soccorso che, dopo gli accertamenti sul posto, lo hanno trasportato in ospedale.