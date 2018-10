Ciclista investito a Bareggio: portato in ospedale un uomo di 54 anni.

Ciclista investito

Incidente stradale poco dopo le 16.30 di oggi, sabato 13 ottobre, in via Diaz all’altezza del civico 2. Un uomo di 54 anni in bicicletta, urtato da un’auto, è finito a terra.

I soccorsi

Sul posto un’ambulanza della Croce Verde Nord Ovest di San Pietro all’Olmo, che ha portato il malcapitato in ospedale. Le sue condizioni, comunque, sono meno gravi del previsto. Per i rilievi è intervenuta la Polizia locale di Bareggio.

