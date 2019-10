Ciclista magentino grave in ospedale. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 ottobre.

Ciclista magentino grave in ospedale

Intorno alle 13 di oggi, in via Oberdan a Magenta, un ciclista è stato protagonista di un incidente strale. Le cause sono in fase di accertamento della Polizia locale di Magenta, intervenuta sul posto con una pattuglia. La vittima è un uomo di 54 anni, soccorso da un’ambulanza della Croce bianca di Sedriano e dall’automedica. Il 54enne è stato portato in codice rosso all’ospedale di Legnano.