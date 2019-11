Incidente fra un’auto e un ciclista ubriaco in via Damiano Chiesa a Venegono Inferiore.

Ciclista ubriaco, cinque volte oltre il limite

Ambulanza e carabinieri domenica scorsa a Venegono Inferiore, in via Damiano Chiesa, per un incidente fra un’auto e un ciclista. Era successo intorno alle 18.45, e sul posto erano intervenuti ambulanza e carabinieri. Illesa la ciclista, ferito leggermente il ciclista, A.A.S. 37enne originario del Pakistan di Venegono Inferiore. All’arrivo dei carabinieri però, questi hanno trovato il ciclista “alticcio”: i controlli di routine hanno registrato un tasso alcolemico di 2,86, oltre cinque volte superiore al limite. E l’essere alla guida di una bicicletta non l’ha salvato da una denuncia per guida in stato di ebbrezza: oltre al sequestro del mezzo, il ciclista avrebbe rischiato anche il ritiro della patente di guida, che però non ha mai conseguito.

