Un vero “cimitero delle auto rubate” è stato scoperto nel pomeriggio di lunedì 25 febbraio 2019 in un area campestre a Settimo Milanese.

Cimitero delle auto rubate a Settimo Milanese

E’ stato un cittadino a notare in fondo alla via Turati a Settimo Milanese i pezzi di carrozzeria, sedili, gomme e altro materiale in stato di abbandono. Ha avvertito le Forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per capire la provenienza delle auto e individuare i responsabili di quell’abbandono abusivo.

I pezzi ritrovati

I primi accertamenti hanno consentito di stabilire che tra i pezzi c’erano quelli di un Furgone Iveco Daily rubato a febbraio a Milano, come denunciato dallo stesso proprietario. C’erano anche carcasse di almeno tre Fiat Tipo risultate anch’esse oggetto di furto.

In corso le indagini

I veicoli sono stati sottoposti a sequestro, le indagini continuano per identificare i responsabili anche se l’area è sprovvista di sistemi di videosorveglianza. Non è escluso, invece, che le telecamere installate ai varchi d’accesso del paese possano aver ripreso gli autori.